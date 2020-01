Rapallo: Casa al Mare di Babbo Natale, tempo di consuntivi

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

L’atmosfera gioiosa e di condivisione tipica delle festività natalizie sembra non essere ancora svanita, ieri sera infatti il Vicesindaco Pier Giorgio Brigati, l’Assessore al turismo Elisabetta Lai ed il Consigliere Mauro Mele hanno partecipato ad una cena, organizzata dai Volontari del soccorso di Rapallo presso la sede di Via Arpinati, alla presenza della neo Presidentessa Dott.ssa Giorgia Brigati, per ringraziare tutti i protagonisti dell’ottimo risultato turistico e benefico ottenuto dalla Casa al Mare di Babbo Natale.

Durante la kermesse infatti, sono stati raccolti un totale di 18.000 euro, di cui, 11.500 destinati a sostenere numerose ed importanti opere di solidarietà di molteplici associazioni di volontariato, tra le quali la Comunità di Sant’Egidio, il progetto del Buon Samaritano, la Consulta del Volontariato e Padre Ibrahim di Aleppo.

I restanti 6.500 euro sono stati reinvestiti per coprire le spese sostenute e per implementare le attrattive ed i servizi offerti dalla Casa tra i quali ad esempio, un servizio di ristoro che, durante il periodo natalizio, ha servito agli ospiti caldarroste, polenta e cuculli, inconfondibili specialità della tradizione ligure.

“La Casa al mare di Babbo Natale è stata apprezzata anche quest’anno da oltre 37.000 visitatori, moltissimi bambini sono stati incantati e stupiti dai nostri “Babbi Natale” Walter e Sandro che ringrazio sentitamente” ha dichiarato l’Assessore al Turismo Elisabetta Lai che ha poi aggiunto: “Grazie all’inimitabile lavoro artistico di Oriana Pagan e alla calorosa accoglienza dei militi dei Volontari del soccorso, la Città ha potuto offrire un attraente biglietto da visita”

“Sono molto orgoglioso per gli ambiziosi obiettivi raggiunti e felice per tutte le attività benefiche che potranno essere realizzate grazie alle notevoli somme raccolte” dichiara il Vicesindaco Pier Giorgio Brigati che conclude: “Grazie alla condivisione di idee e alla cooperazione tra il mondo dell’associazionismo benefico locale e l’Amministrazione è possibile ottenere risultati incredibili”.