Rapallo: bilancio Volontari, erogate cifre ad alcune onlus (2)

Ieri a Rapallo, al termine dei festeggiamenti per i 50 anni di vita del sodalizio, cena con tutta la famiglia dei Volontari del Soccorso nella sede di Sant’Anna. E’ stata anche l’occasione per ricordare l’attività svolta nel periodo natalizio nel giardino della “casa di Babbo Natale”, visitata da 37.000 persone tra adulti e bambini. Nell’occasione i volontari offrivano cucculli, castagne arrosto, polenta. Incassando globalmente 17.825 euro. Detratte le spese 6.095 euro, la rimanenza è stata distribuita a varie associazioni, come indicato nella seconda parte del bilancio.