Pallanuoto M/ U-17 Il Quinto vince il derby col Sori

Dall’ufficio stampa del Quinto riceviamo e pubblichiamo

Vittoria senza troppi ostacoli in casa della Rari Nantes Sori per gli under 17 dell’Iren Genova Quinto: finisce 13-6 una partita di fatto mai in discussione e messa sui giusti binari sin dal primo quarto.

“Non era una partita dall’esito scontato e avevamo il dovere di vincerla. I ragazzi sono stati bravi sin dall’inizio, con il giusto approccio e la giusta motivazione. Fra due settimane affronteremo la Pro Recco, seconda in classifica. Un’ottima squadra, che si è rinforzata molto quest’estate prendendo alcuni ottimi elementi. Lavoreremo in settimana con serenità e con la giusta dose di cattiveria agonistica perché vogliamo arrivare preparati a questo incontro per difendere il primato in classifica“, commenta il tecnico Luca Bittarello.

Rari Nantes Sori – Iren Genova Quinto 6 – 13 (0-3; 3-3; 0-2; 2-5)

Sori: Storace, Natale 1, Tedone, Pittore, Benvenuto, /, Capurro 2 (1 Rig.), Cavassa, Crovetto 2, Ferri, Viola 1, Agnello, Olcese. All.: Paolo Iarossi.

Quinto: Noli, Dellacasa 2, Ferrero 1, Vassallo 1, Gambacciani 5 (1 Rig.), Verrini, Perongini 3, Ranalli, Verrini, Corrado F., Leoncini 1, Piatti, Valle. All.: Luca Bittarello.

Arbitro: Marco Piano.

Note: Dellacasa (Q) a 2’52” e Crovetto (S) a 2’ dal termine del quarto tempo espulsi definitivi con sostituzione per raggiunto limite di falli. Nel quarto tempo in porta per il Quinto Noli sostituisce Valle. Superiorità numeriche 2/10 + 2 rigori (Di cui uno fallito) Sori e 4/9 + 2 rigori (Entrambi falliti) Quinto.