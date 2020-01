Lettere/ “Rapallo, stazione indegna, le Ferrovie provvedano”

Riceviamo e pubblichiamo (Lettera firmata)

Sono un rapallino che in genere non viaggia in treno. Ieri sera arrivato alle 21.28 e sceso dal treno sul primo binario, per uscire dall’atrio ho dovuto farmi largo tra una decina di ragazzi vocianti che bevevano e versavano birra in terra. Mentre mi ha suscitato pena un clochard che dormiva nella scala che collega il marciapiede alla piazza, ammetto che sono stato intimorito da quella presenza; rassicurato solo dalla presenza di altri (pochi) viaggiatori che mi seguivano. Avendo pagato un servizio chiedo perchè le Ferrovie non garantiscano sicurezza e pulizia. Mi chiedo se la polizia ferroviaria esegua se non presidi, almeno controlli per verificare che tutto sia in ordine. Se il comune esiga o organizzi controlli. Ciò che asserisco è verificabile dalle telecamere che credo siano piazzate in zona. Ciò detto comprendo che se i controlli fossero frequenti queste persone si radunerebbero altrove in Rapallo o in altre città ed è questo come rapallino che preferirei.