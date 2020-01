Lavagna: il nuovo progetto della cantante Cance

Ricceviamo e pubblichiamo

A meno di un mese dalla chiusura della terza call di PostepayCrowd 2019 – consacrata dai numeri come l’edizione di maggior successo – sono stati annunciati i progetti musicali dei quattro artisti che potranno avvalersi della promozione di quattro delle più interessanti etichette indipendenti italiane.

Si tratta dell’ultima opportunità offerta da PostepayCrowd, in collaborazione con Visa e con Eppela (principale piattaforma italiana di crowdfunding reward based), ai giovani artisti che hanno partecipato alle 3 call di questa edizione.

Tra i quattro progetti, quello sostenuto da Pioggia Rossa Dischi. Fondata a Genova, Pioggia Rossa Dischi vive per la musica, l’unione, la collaborazione, un concetto di famiglia così forte da spingere a superare le differenze di genere artistico.

Pioggia Rossa si occuperà della promozione del progetto di Cance, artista ligure originaria di Lavagna che, dopo essersi diplomata in canto jazz al conservatorio, ha deciso di trasferirsi per due anni a Londra, dove ha suonato nei locali e come artista di strada, arrivando a conquistarsi un posto tra i finalisti di “Gigs”, la più grande competizione di artisti di strada che si tiene ogni anno in Inghilterra e a conseguire un Master in Popular Music Performance. Al rientro in Italia ha portato con sé molte soddisfazioni e tante cose da dire. E’ nato così il primo singolo “Conosci?”, che sarà a breve seguito dal primo Ep, “Piccola guida sonora per aspiranti trentenni”.

Il progetto PostepayCrowd ha ottenuto riscontri davvero importanti:

– 48 progetti in campagna

– 42 cofinanziamenti

– 183.975 € a disposizione dei progetti di cui 80.150 € erogati da Visa e 103.782 € da parte di 3.458 sostenitori.

Questi numeri evidenziano il successo e la credibilità di questo modello di crowdfunding misto, che integra il microfinanziamento dal basso, premiandolo con un contributo in grado potenzialmente di raddoppiare quanto raccolto dagli utenti.

PostepayCrowd ha saputo dimostrare di essere una concreta risposta alle istanze dei giovani artisti nelle principali difficoltà riscontrate nel loro percorso: il reperimento delle risorse per affrontare le spese di produzione, stampa e distribuzione di un nuovo prodotto discografico; la conquista di una visibilità che solo un lavoro di comunicazione ‘professionale’ può offrire; l’accesso a un palcoscenico, a un pubblico da conquistare. A tutto questo PostepayCrowd ha risposto coi fatti: crowdfunding, cofinanziamento, promozione professionale, un palco prestigioso, chance che nessun crowdfunding è stato sinora in grado di offrire!

Appuntamento alla prossima edizione!