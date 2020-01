In un post il Gruppo Bullone e Curva Ferrovia chiedono a Gabriele e a Giampiero “le dimissioni, la vendita dello Spezia o la consegna delle chiavi societarie”. Ce n’è anche per il primo cittadino che gioca sempre in difesa e mai all’attacco. E per la quasi totalità della stampa accusata di atteggiamento servile.

Fiorani, l’ex calciatore Morelli e Volpi