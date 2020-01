Chiavari: ‘Società Economica’, si rinnovano i probiviri

La Società Economica si appresta a rinnovare il Collegio dei Probiviri e apre le candidature fra i soci. Come spiega lo stesso presidente, Francesco Bruzzo: “Come deliberato nell’Assemblea Straordinaria del 14 dicembre u. s., il Collegio dei Probiviri deve essere rieletto nella prossima Assemblea Ordinaria. Chi fosse interessato a rivestire questa carica autorevole e delicata per la vita della Società, è pregato di voler inviare entro il prossimo 29 febbraio 2020, la propria espressione di volontà tenendo presente che, per Statuto, è necessario che i candidati non ricoprano, all’atto della nomina nessuna carica sociale e siano in regola col pagamento delle quote”.