Chiavari: seminario su storytelling e nuovi linguaggi di comunicazione

Dall’area Comunicazione del Villaggio del Ragazzo riceviamo e pubblichiamo

Martedì 21 gennaio 2020 alle ore 14:00, presso il Centro Benedetto Acquarone in via San Pio X 26 a Chiavari, si terrà l’incontro “Le storie esistono solo se le sai raccontare” – Storytelling e nuovi linguaggi di comunicazione., promosso nell’ambito del Progetto “S.IN.TE.SI.” Sviluppo Strumenti Territoriali per l’Integrazione dei migranti extra-UE – Prog-2371.

Paolo Marcesini, noto comunicatore e storyteller, illustrerà, anche con l’ausilio di esempi concreti, come si possano presentare e raccontare iniziative in ambito sociale e lavorativo, utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione e in particolare quelli offerti dai nuovi mezzi di comunicazione (racconti multimediali, social network e canali web).

Il relatore sarà a disposizione dei partecipanti per rispondere a loro richieste di suggerimenti sul tema e su casi concreti da affrontare e raccontare.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta una conferma di presenza via mail a sintesi@job-centre-srl.it.

Informazioni

Job Centre – Web: www.job-centre-srl.it – Email: sintesi@job-centre-srl.it

Telefono: +39 010 6480530 – 540

Il progetto S.IN.TE.SI. dopo una fase di analisi, vuole coinvolgere l’insieme delle organizzazioni del sistema dell’accoglienza e dei servizi per l’integrazione e il lavoro dei cittadini non comunitari, per rafforzarne la qualità e raccordarne gli interventi, sostenere gli operatori ed accrescerne le competenze, potenziare le capacità di apprendimento e visibilità dei servizi stessi.

Il progetto prevede, oltre a gruppi di lavoro espressi dalle diverse organizzazioni, una serie di seminari aperti agli operatori del sistema dei servizi territoriali, tra cui centri per l’impiego, agenzie per il lavoro, terzo settore, distretti, Comuni e Cpia.