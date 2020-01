Chiavari: domani e domenica la Fiera di Sant’Antonio

Sono scattati a Chiavari i divieti di sosta e transito in vista della Fiera di Sant’Antonio, un’istituzione che si ripete domani sabato 18 e domani domenica 19 gennaio. Primo comandamento rispettare la sicurezza: strade di accesso sbarrate; presenza di protezione civile, associazione nazionale carabinieri, il presidio dei vigili del fuoco; polizia e carabinieri a caccia di borseggiatori e la polizia urbana impegnata con il traffico rivoluzionato come, di conseguenza, il servizio bus.

La Fiera di Sant’Antonio è diventata in realtà un mercatone con oltre 500 ambulanti e tanti banchi di porchetta; la sezione agricoltura in viale Kasman. E in città stanno confluendo i primi ambulanti.