Chiavari: corso di arrampicata “Gechi nel blu” al Centro Acquarone

Corso di arrampicata “Gechi nel blu” al Centro Acquarone: un nuovo progetto per bambini e ragazzi anche con difficoltà di autoregolazione, relazionali e comunicative.

Un nuovo progetto sportivo prenderà il via da lunedì 3 febbraio 2020 al Centro Benedetto Acquarone di Chiavari: il corso di arrampicata “Gechi nel blu”.

Il progetto si allinea al filone di progetti sociali sportivi dell’Area della Disabilità del Centro Benedetto Acquarone, che hanno come finalità principale quella di rendere fruibile a bambini e ragazzi, con differenti caratteristiche, attività sportive per le quali essi potrebbero incontrare difficoltà di partecipazione in corsi tradizionali.

Nell’aprile 2019, è stato infatti inaugurato il progetto “Pesciolini nel blu”, ovvero un corso di nuoto rivolto a tutti i bambini anche con difficoltà di comunicazione e di gestione del comportamento.

Su questa idea, il progetto Gechi nel blu è nato grazie alla collaborazione tra la dott.ssa Serenella Orsini, direttore sanitario del Centro, il dott. Simone Sturla, responsabile della palestra d’arrampicata e coordinatore del Centro Costa Zenoglio, l’ASD Benedetto Acquarone, la dott.ssa Selene Dodici, psicologa dell’Area della Disabilità del Centro, il dott. Roberto Dighero, coordinatore dell’Area della Disabilità, e gli educatori adeguatamente formati che spesso collaborano con la struttura.

Così la dott.ssa Selene Dodici illustra il progetto:

«Il corso di arrampicata “Gechi nel blu” è rivolto a tutti i bambini e ragazzi, anche con difficoltà di autoregolazione, relazionali e comunicative, che potranno trovare un ambiente accogliente e strutturato per rispondere al meglio alle loro caratteristiche. Tra gli obiettivi del progetto sono sicuramente presenti aspetti come imparare le regole di base dello stare in gruppo, imparare a fidarsi dei propri compagni e dell’istruttore di arrampicata, ma anche il potenziamento della muscolatura e l’incremento dell’equilibrio. Quindi, si tratta di un progetto che permette di lavorare su abilità sia trasversali, sia specifiche dell’arrampicata, grazie soprattutto alle diverse professionalità coinvolte e all’equipe coesa del Centro, che supervisiona i progetti afferenti all’Area Disabili. Il progetto ha inoltre come finalità quella di arricchire le offerte sportive dell’Associazione Benedetto Acquarone di proposte fruibili anche da bambini e ragazzi con differenti caratteristiche.»

Informazioni

Sede e orario corso di arrampicata Gechi nel blu: lunedì dalle ore 17:00 alle 18:00 presso la palestra del Centro Benedetto Acquarone in Viale San Pio X 26 a Chiavari (GE)

Telefono: +39 0185 5906285 oppure +39 392 5797044