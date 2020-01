Incidente in moto tra le vie Bettolo e Rosselli a Camogli. Una scooterista è scivolata in maniera autonoma, senza che altri veicoli o persone fossero coinvolti; la caduta forse a causa della pioggia e dell’asfalto bagnato. Immediati i soccorsi da parte della Croce Verde e intervento della polizia urbana. Fortunatamente nulla di grave per la ragazza alla guida dello scooter.