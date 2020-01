Camogli: “In via Sego, frane, dissesto, cinghiali e disagi”

Da Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel cuore”, riceviamo e pubblichiamo

Interpellanza

Il sottoscritto Consigliere Comunale

Preso atto che la via pedonale denominata Via Sego presenta attualmente uno stato di degrado notevole sia per il dissesto della pavimentazione lungo il suo percorso, sia per i muri caduti causa il lungo periodo di piogge, nonché per il continuo “transito” di cinghiali

Considerato che tutto ciò provoca un grande disagio per che ivi abita o transita

Interpella

Per conoscere se si ritiene opportuno intervenire con urgenza nei confronti dei punti sopra citati