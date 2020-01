Zoagli: prossimo Open day al risorto asilo Merello

L’Asilo Merello di Zoagli, dopo due anni di inattività, può riaprire i battenti e a giorni il Consiglio direttivo renderà nota la data dell’Open Day in cui le famiglie potranno rendersi conto dei servizi offerti, degli orari e dei costi.

L’apertura sarà probabilmente condizionata dal numero dei bambini iscritti. I due anni di inattività sono dovuti al fatto che il sindaco Franco Rocca si diceva impossibilitato a nominare i membri del direttivo come gli chiedevano opposizioni e famiglie. L’ex consigliere comunale Cesare Macciò a tale proposito dice: “Noi della lista ‘Uniti per Zoagli’ vogliamo ringraziare il Commissario prefettizio Ornella Sansalone perché due mesi dopo l’insediamento ha affrontato e risolto il problema; come la legge consentiva di fare. Credo che l’asilo possa anche chiedere i danni alla giunta Rocca per la mancata nomina dei membri e la conseguente inattività dell’asilo”.