Sori: Scuola Solimano, sopralluogo del sindaco

Dallo staff del sindaco di Sori, Mario Reffo, riceviamo e pubblichiamo

Oggi a pranzo il Sindaco Reffo, con la consigliera di maggioranza Francesca Benvenuto, ha fatto visita alla scuola Solimano dove ha fatto un sopralluogo alle classi, alla mensa ed alle cucine trovando un ambiente decisamente accogliente ed una buona organizzazione dei lavori.

“Mi complimento con tutta la squadra sia del refettorio e della cucina che con gli insegnanti – dichiara il Sindaco Reffo – perché ho trovato un ambiente accogliente e ben strutturato. Un grazie in particolare a Carla Bruno per avermi fatto da guida ed avermi mostrato il plesso in maniera impeccabile”.

Il Sindaco Reffo ha visto tutte le 8 classi presenti all’ora di pranzo, altre due sarebbero arrivate alle 13.15, le dispense, e la cucina dove ha trovato tutto molto ordinato ed il cibo in ottimo stato di conservazione con le date di scadenza ampiamente rispettate.

Nel visitare le cucine il Sindaco ha verificato che il contratto di appalto fosse correttamente adempiuto e si è sincerato delle condizioni di lavoro del personale, a cui ha rivolto i sui complimenti, sempre nel rispetto delle competenze del Comune che non può entrare nel merito dei rapporti aziendali dei privati.

Una piacevole nota finale da parte del Sindaco che ha notato come gli alunni fossero non solo rispettosi, ma molto ben educati “mi ha stupito vedere che tutti hanno sparecchiato il loro posto, finito il pranzo, un comportamento molto rispettoso di se stessi e degli altri”.