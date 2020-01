Sori: ai nastri di partenza una lunga serie di lavori pubblici

Dallo staff del Sindaco di Sori, Mario Reffo, riceviamo e pubblichiamo

Con lunedì mattina si darà l’inizio ad alcuni appalti strategici per Sori, ecco cosa e dove:

Opere di collettamento IREN con il depuratore di Recco

Opere di riqualificazione e consolidamento della passeggiata di levante (in corrispondenza del condominio c.d. SORIRAMA)

Intervento per rendere più ‘green’ ed efficiente, a livello energetico, l’impianto di pubblica illuminazione del capoluogo

Si proseguirà con i seguenti lavori che inizieranno:

Realizzazione di sondaggi con piezometri e inclinometri presso loc. Porcile in Frazione Sussisa: inizio lavori previsto Ultima settimana di Gennaio;

Lavori di somma urgenza di risistemazione del tratto finale del torrente Sori e spiaggia: in corso di realizzazione

Altri due importanti lavori saranno eseguiti entro pochi mesi, ma la quantificazione dei tempi non può essere precisa, se non per le date di chiusura lavori, dato che necessitano di pontoni (i mezzi speciali per le operazioni in mare) sono pochi e tutti occupati dai lavori in corso nelle varie località colpite dalle mareggiate:

Lavori di realizzazione diga ‘soffolta’ che dovranno finire entro il 12 maggio.

Lavori di realizzazione manutenzione molo di ponente che dovranno essere terminati entro il 12 marzo.

Oltre a questi lavori l’area tecnica capitanata dal geometra Corrao ha portato a casa un importante contributo da parte dello Stato per un totale di circa 675.000,00 euro suddiviso in 3 progetti preliminari già inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche e più precisamente:

le problematiche idrogeologiche versante di Santa Apollinare con un contributo di circa 380mila euro,

un intervento agli ammassi rocciosi a monte di alcuni tratti di viabilità comunale a cui è destinata una cifra di circa 165.000,00 euro,

conclude il trittico la criticità delle scarpate localizzate in frazione Lago, lungo la strada per Canepa, lungo la strada per Teriasca, e lungo la strada per Fulle con circa 130.000,00 di contributo.

Dato che per questi 3 interventi si necessita l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva nei prossimi mesi gli uffici tecnici del Comune di Sori saranno molto impegnati per la realizzazione di questi progetti importanti per tutta la comunità.

“Un grande successo per Sori che realizziamo grazie agli sforzi del geometra Corrao e di tutto lo staff tecnico del Comune – così dichiara il Sindaco Mario Reffo nel complimentarsi con lo staff tecnico del Comune – dal giorno del nostro insediamento lavoriamo costantemente per fare una sola cosa: restituire Sori ai soresi meglio di come lo abbiamo trovato un lavoro che si basa sui fatti e non sulle ideologie, un lavoro basato sul parlare poco e fare molto. Ringrazio pubblicamente il geometra Corrao, fortemente voluto a Sori da questa amministrazione, ed allo staff intero perchè nell’arco di meno di 6 mesi hanno portato a casa lavori per oltre 1,3 milioni di euro”.

“Queste opere non solo sono strategiche, ma evidenziano il grande lavoro fatto dagli uffici tecnici del nostro Comune – così commenta il vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici Cristiano Benvenuto – una squadra affiatata che ci sta dando molte soddisfazioni e che ben ha lavorato tanto per salvare l’assegnazione dei fondi per la Falesia quanto sulla progettazione e sui nuovi appalti”.