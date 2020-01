Sori: a teatro prima nazionale de “La matematica degli indiani”

Dall’ufficio stampa del Teatro Pubblico Ligure riceviamo e pubblichiamo

Teatro Pubblico Ligure

Teatri del Paradiso

SoriTeatro 2019/2020

Direzione artistica Sergio Maifredi

SoriLegge

Giovedì 23 gennaio 2020, ore 19.30

Foyer Teatro Comunale di Sori – Genova

Dino Buzzati – Il deserto dei Tartari

Scrivere, leggere, raccontare secondo

Gian Luca Favetto

Gian Luca Favetto (©ilpigiamadelgatto)

SoriTeatro

Giovedì 23 gennaio 2020, ore 21

Teatro Comunale di Sori – Genova

Piergiorgio Odifreddi

La matematica degli indiani

Un progetto di Sergio Maifredi e Piergiorgio Odifreddi

Regia Sergio Maifredi

Produzione Teatro Pubblico Ligure

in collaborazione con Corvino Produzioni

Prima nazionale

Bus navetta gratuito A/R da Genova, Bogliasco, Recco, Pieve e Camogli

Info 329 0540950

Piergiorgio Odifreddi (@Giovanna Cavallo)

La Stagione 2019/2020 di Soriteatro, diretta da Sergio Maifredi e prodotta da Teatro Pubblico Ligure nell’ambito della rete Teatri del Paradiso, prosegue giovedì 23 gennaio 2020 con due appuntamenti. Alle ore 19,30 nel foyer prosegue “Sorilegge” con Gian Luca Favetto e Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, terzo capitolo di “Scrivere, leggere, raccontare secondo Gian Luca Favetto”. Ogni volta lo scrittore e giornalista torinese, seguito da un pubblico sempre più numeroso, descrive un testo della sua biblioteca ideale, offrendo interpretazioni, brevi letture, spunti di riflessione e agganci con l’attualità. In questo caso parlerà del sottotenente Giovanni Drogo e del consumarsi della vita nell’attesa di una grande occasione, che non verrà. Il deserto dei Tartari è un libro di viaggio chiuso all’interno di una fortezza da cui spiare i confini lontani. Non da laggiù vengono paure e speranze.

La serata prosegue alla ore 21 con la prima nazionale di La matematica degli indiani di e con Piergiorgio Odifreddi, che il 27 gennaio sarà replicato al Teatro Carcano di Milano. Dopo La matematica dei greci prosegue così il progetto di Maifredi e Odifreddi sulla cultura matematica, con un nuovo spettacolo diretto da Sergio Maifredi e prodotto da Teatro Pubblico Ligure in collaborazione con Corvino Produzioni. Non si capisce l’India, e se ne ha solo una visione molto parziale, se ci si ferma alla sua letteratura e alla sua arte, e si ignorano la sua scienza e la sua matematica. Quest’ultima, in particolare, è stata all’avanguardia nel mondo in almeno due occasioni storiche. Verso la seconda metà del primo millennio gli indiani inventarono in aritmetica lo zero, che era ignoto sia ai Greci che ai romani. E nella seconda metà del secolo XIV il keralese Madhava scoprì in analisi le serie trigonometriche, che tre secoli più tardi avrebbero fatto la gloria di Newton e Leibniz. Quanto alla geometria, nei primordi della loro storia gli indiani la svilupparono anche, se non soprattutto, a fini rituali: cosa non sorprendente, vista la gran varietà di religioni che da sempre allieta o turba, a seconda dei momenti, la vita del paese.

Per lo spettacolo è previsto il servizio bus Atp gratuito, organizzato e offerto da Teatro Pubblico Ligure, una linea ad hoc dedicata al teatro: andata e ritorno da Genova, Bogliasco, Pieve, Recco e Camogli. Spettacolo: biglietto intero 15 euro, ridotto 12 euro. “Sorilegge”: biglietto 10 euro, ingresso libero per gli abbonati e per i possessori del biglietto dello spettacolo.

Teatri del Paradiso è una nuova realtà culturale, nata il 16 aprile 2019 dal coordinamento fra Teatro Sociale di Camogli, Sori Teatro e Pieve Ligure Scali a Mare Art Festival, da anni attivi sul territorio, e dal coinvolgimento dei Comuni di Camogli, Recco, Sori, Pieve Ligure e Bogliasco. L’obiettivo di Teatri del Paradiso è fornire uno strumento utile ai cittadini al fine di agevolare la fruizione di spettacoli, eventi ed incontri delle Stagioni teatrali e del Festival, per creare intorno al teatro una comunità viva e partecipe, offrendosi come strumento per lo sviluppo turistico ed economico del Golfo Paradiso.

Biglietti e abbonamenti – Il Teatro Comunale di Sori è in via Combattenti Alleati 4 (0185 700681). I biglietti si possono prenotare anche telefonando alla Pro Loco di Sori (0185 700681), alla Pro Loco di Recco (0185 722440), alla Pro Loco di Bogliasco (010 3470429) e Pro Loco Camogli (0185771066) on line su Happyticket e su www.genovateatro.it. Per gli spettacoli il prezzo del biglietto singolo è 15 euro intero e 12 euro ridotto, 8 euro (fino a 13 anni), riduzione anche per gli abbonati al Teatro Sociale di Camogli. L’abbonamento a tutta la stagione è in vendita a 100 euro. Chi non è abbonato e non è in possesso del biglietto per lo spettacolo in scena nella stessa giornata, paga 10 euro il biglietto per “Sori legge” e “Sori viaggia”. Per “Sori Viaggia” informazioni disponibili presso la Pro Loco di Sori. Informazioni e aggiornamenti su www.soriteatro.it e www.teatropubblicoligure.it.