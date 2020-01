Sestri: “Bilancio metropolitano, più investimenti”

Da Marco Conti, consigliere Città metropolitana di Genova, capogruppo “Riprenditi Sestri-Sestri Popolare” in Consiglio comunale a Sestri Levante, riceviamo e pubblichiamo

Oltre il 60 % dei sindaci della Città Metropolitana ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione 2020-2022. Il Sindaco Marco Bucci e il Consigliere delegato Salvatore Muscatello hanno ribadito che i lavori per strade e scuole saranno garantiti.

“Il bilancio di previsione 2020 è stato redatto con grande responsabilità e finalizzato ad una revisione globale della spesa e della gestione dell’ Ente in una visione di prospettiva – dichiara il Consigliere metropolitano Marco Conti – il contenimento della spesa corrente è dovuto al piano di rientro triennale di € 19.500.000,00 per il recupero di crediti insussistenti che si sono creati all’incirca dal 2002 al 2017”.

“Il Bilancio di previsione 2020 così strutturato – prosegue l’esponente popolare – è finalizzato ad aumentare l’efficienza dell’ Ente attraverso un controllo attento della spesa . Altro aspetto importante è che nel 2020 non ci sarà alcun aumento delle tasse per i cittadini della Città Metropolitana di Genova. Gli investimenti complessivi su viabilità e scuola sia in quota capitale che corrente nel 2020 aumentano di oltre un milione di euro rispetto al 2019 smentendo così chi strumentalmente ha creato allarmismo dichiarando che sarà un bilancio di lacrime e sangue”.

“Con questo bilancio passiamo da un sistema-amministrazione che era basato sulle emergenze per le quali comunque il Fondo di riserva è stato appositamente incrementato per complessivi € 3.362.218,00 in modo da far fronte a situazioni di criticità possibili in corso d’anno e che pertanto costituisce una garanzia per i Cittadini e per il Territorio – prosegue il Consigliere Conti – ad un Sistema-Amministrazione basato sulla programmazione che fa ripartire l’ Ente con una nuova forte identità”.

“Desidero esprimere un personale ringraziamento al collega Salvatore Muscatello – conclude Conti – per il grande lavoro che ha svolto con professionalità e competenza d’intesa con gli uffici preposti. E’ per me motivo di orgoglio fare parte della squadra del Sindaco metropolitano Marco Bucci perché ha saputo dare a questo Ente una prospettiva di sviluppo futuro visto l’importante ruolo di coordinamento che ha con i comuni”.