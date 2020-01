Recco: tempo di elezioni, un presidente alla Pro Loco

Tempo di elezioni non solo in Regione; nei prossimi mesi si vota anche alla Pro Loco di Recco. Il presidente uscente, l’architetto Antonio Marruffi ha già dichiarato da tempo che non si ricandiderà più; con lui buona parte dei membri del direttivo che hanno contribuito, grazie al loro volontariato, a organizzare tutta una serie di iniziative. Finisce il ciclo di una Pro Loco e se ne annuncia uno nuovo.

La Pro Loco deve garantire i compiti di ufficio (attualmente in una sede decentrata pur essendo a due passi dal centro), ed essere il motore di iniziative turistiche, termine che include un mare di possibilità.

Il sindaco Carlo Gandolfo è ambizioso e vorrebbe elevare il livello degli appuntamenti. Far sì – supponiamo – che diventino attrattive anche per chi non abita in zona, possibilmente per una clientela di élite in grado di spendere in negozi e ristoranti.

E’ chiaro che la collaborazione tra Comune e Pro Loco diventa essenziale. E diventa importante che l’associazione turistica abbia un direttivo disposto a rimboccarsi le maniche, ma con un direttivo e un presidente che siano effettivamente in grado di organizzare manifestazioni e servizi adeguati; anche sfruttando la vicinanza del Parco di Portofino e del centro storico e Acquario di Genova.

Probabilmente occorre individuare fin d’ora, all’interno degli stessi associati alla Pro Loco, una persona che possa degnamente rappresentarla, condividendo sì gli obiettivi e in sinergia col Comune, ma con la capacità di relazionarsi a tutti i livelli.