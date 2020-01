Recco: scienza e buona cucina con la “Serata bianca”

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Solo a Recco si può assaggiare l’autentica focaccia col formaggio, una specialità unica che rappresenta antica tradizione e sapore, tanto da aver meritato nel 2015 il riconoscimento dell’Igp. Protagonista della “Serata Bianca”, nuovo appuntamento del ciclo dedicato a “Cucina e Chimica”, sarà proprio lei: la regina delle focacce di Liguria. E non solo. Presso il ristorante “Da ö Vittorio” a Recco, giovedì 16 gennaio, ore 19, Riccardo Carlini, chimico, ricercatore e divulgatore scientifico, con il maestro panificatore Giulio Cassinelli proporranno un viaggio tra i segreti dell’arte bianca: primo tra tutti il pane, uno degli alimenti più diffusi sulle nostre tavole. Saranno presentati alcuni cibi “bianchi” come uovo, latticini, aglio e altro ancora. Esperimenti, discussioni e una conferenza interattiva apriranno l’incontro che proseguirà con la squisita cena a tema, capiremo quali reazioni chimiche utilizziamo tutti i giorni senza nemmeno rendercene conto.

“Nel corso della serata – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla cultura Enrico Zanini – cui abbiamo concesso con piacere il patrocinio, scopriremo le varie caratteristiche e i benefici di determinati cibi, per aiutarci mantenere il nostro benessere”.

La serata si avvale del patrocinio della Città di Recco, della Pro Loco di Recco, del Liceo Artistico “Klee-Barabino” di Genova e di Latte Tigullio.