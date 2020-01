RASSEGNA STAMPA. Sestri punta sulla città plastic free

Oggi, giovedì 16 gennaio, auguri a Marcello. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Santi patroni, per chi ha la febbre: Sant’Elmero (28 agosto). Parole: gaffe (azione o espressione inopportuna o parola che rivelino inesperienza o goffaggine).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Sestri Levante: rifiuti, differenziata al 75%; si punta sulla città plastic free. Città metropolitana: battaglia del Pd sul bilancio; l’entroterra non si preoccupa.

Sestri Levante: ospedale, sì ai nuovi reparti, ma a mancare è il personale. Sestri Levante: segnale radio in A-12, Muzio si rivolge al Corecom (Commento. L’impotenza della Regione). Casarza Ligure: 8 ore di sciopero in attesa di una svolta. Cavi: Superenalotto, vinti 62.000 euro. Lavagna: sì al progetto per le potature annuali. Chiavari: presi mentre rubano bicicletta. Chiavari: Polstrada, temperature inaccettabili in ufficio. Chiavari: prima infanzia, giornata formativa a Casa Marchesani. Chiavari: ieri il sindaco su Centocittà di Rai 1. Chiavari: lavori in cattedrale, dal Comune 7.000 euro. Chiavari: Fiera di Sant’Anna, come cambia la circolazione. Carasco: arriva il marciapiedi lungo la provinciale.

Rapallo: Fabio, il contadino social 2.0. Rapallo: crepe e infiltrazioni nel muraglione del sottopasso Fs di via Libertà.

Camogli: ex ospedale, si pensa alla riqualificazione. Recco: luna park per i ragazzi dell’Anffas. Recco: il belvedere di Punta Sant’Anna intitolato a Piero Pizzo. Recco: nuovo comitato in piazzale Europa.

Ne: menù a chilometro zero.