Rapallo, i suoi “problemi”, le considerazioni del Circolo Pd

Da Gianluca Cecconi, Segretario Circolo Pd Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Come circolo del PD vorremmo esprimere alcune considerazioni in merito a vicende che stanno caratterizzando questo periodo dell’anno nella nostra cittadina.

Apprendiamo e ne siamo “contenti” che per la metà del mese di Febbraio partirà il dragaggio del nostro Golfo (dopo la mareggiata del 2018 e tutto ciò che ne è seguito) il livello del mare si è alzato; con questa operazione dovrebbe riabbassare il fondale di almeno due metri, ciò permetterà finalmente una navigazione più sicura.

L’attracco al pontile per i nostri battelli turistici e i “tender” delle navi da crociera, sarà così più sicuro.

Si riparte con i lavori per ripristinare la balaustra sul lungo mare, Finalmente!!

Il 15 di questo mese vi è stato un incontro tra i legali della società “porto Carlo Riva” e del Comune con la Regione ed è stata confermata la conferenza dei servizi che dovrebbe definire il via alla concessione per realizzare la Diga Foranea che sarà realizzata da Fincantieri.

Ci auguriamo che per l’Estate il porto possa essere attivo almeno per il 50% del suo potenziale.

Sempre nell’interesse dei lavoratori e della città.

I Balneari attraverso la loro Associazione si lamentano per la situazione “rifiuti sulle spiagge”, invitano la “Politica” a fare la sua parte senza pensare solo alle polemiche.

Come segretario del PD Rapallo mi associo al loro pensiero e aggiungo che condivido in toto la loro posizione!

Per quanto ci riguarda abbiamo sempre agito e agiremo per il bene della nostra città in collaborazione e condivisione con tutte le “Forze” democratiche disposte a farlo.

Sono appunto solo considerazioni ma ci sia consentito dire che il PD in questi mesi ha sempre svolto un lavoro propositivo anche con il nostro Consigliere comunale.

Ora inizia una stagione importante che avrà un momento “principale” con le elezioni Regionali in Primavera.

Noi faremo in modo che Rapallo sia protagonista.

Che il Centro Sinistra possa tornare a governare la nostra Liguria.

Rilanciamo l’appello a Tutte e Tutti per venirci a trovare nella nostra sede di via Venezia8/3 o nei banchetti che faremo in città!