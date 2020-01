Rapallo: ‘Aiutateci ad aiutare’, un altro obiettivo

A Rapallo, l’associazione “Aiutate ad aiutarci” con la signora Daniela Castagneto, hanno raggiunto un obiettivo. Giovedì 30 gennaio alle 14 verrà consegnato ufficialmente al reparto di medicina dell’ospedale un ecografo. Martedì 31 marzo durante la cena dell’Associazione verrà consegnato un riconoscimento ai Magnifici 70 che hanno contribuito all’acquisto. Iniziativa del Comitato genitori. Un particolare ringraziamento è stato rivolto al professor Giacomo Daneri, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Rapallo.

La cifra per acquistare l’ecografo, in parte anticipata, non è stata ancora completamente raggiunta ed è ovvio che, chi vuole aiutare ad aiutare, può farlo.

Da parte sua il sindaco Carlo Bagnasco in un post scrive: “Grazie agli amici di Aiutateci ad Aiutare ed a Daniela Castagneto che, con i suoi magnifici70, ha realizzato il progetto tanto ambizioso quanto prezioso,dell’acquisto di un ecografo per l’ospedale di Rapallo”.