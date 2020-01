RASSEGNA STAMPA. Sestri: il rilancio dell’ospedale

Oggi, mercoledì 15 gennaio, auguri a Mauro. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Santi patroni, per chi soffre di foruncoli: Sant’Antonio (17 gennaio). Parole: contrassegno (segno o nota particolare che distingue o caratterizza; indizio, prova, attestato Devoto – Oli)

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Sestri Levante: inaugurati il reparto infermieristico e il centro respiro; il sindaco: “Città ancora in credito”.

Casarza Ligure: “Iml, nessun aiuto senza piano industriale”. Lavagna “Da Corsi e Maggi un contributo essenziale”. Lavagna-Chiavari: reddito di cittadinanza, i 5 Stelle spronano i Comuni. Chiavari: lavori alle palestrine. Chiavari: rischi e potenzialità della Rete. Chiavari: chiuso il contenzioso con la società Scogli. Chiavari: i funerali di Scannavino. Chiavari: Lodovico, 101 anni, testimone del Giorno della Memoria. Chiavari: avvocato finge di avere vinto una causa, denunciato. Chiavari: Associazione Giulio Regeni, un aperitivo per finanziarsi.

Rapallo: il Pd “city manager e porto rilanciato”. Rapallo: eredità contestata. Rapallo: lo svincolo parziale del Savoia approderà in Consiglio. Portofino: si decidono le nomine del parco. Portofino: 380.000 euro all’Area marina per un progetto internazionale.

Camogli: “Ex scalo, lavori nei termini” via Colombo riapre per l’estate. Recco: chimica e cucina. Recco: Angiolino Barreca nel 1976 seguito dai servizi Usa. Recco: processionaria all’asilo, bonifica anche in altre zone. Recco: municipio green, progetto da un milione. Recco: arenile dei frati, arriva il ripascimento (Commento. Intanto occorre rimuovere le alghe).

Cicagna: un’unica linea di mezzeria per tutta la vallata. San Colombano: ponticello di Scaruglia, progetto di riapertura. Ne: incarichi revocati ad Alessio Cuneo. Ne: prova di carico sulla provinciale. Santo Stefano d’Aveto: spolverata di neve.