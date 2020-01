Rapallo: “Rifiuti spiaggiati, i politici risolvano il problema a monte”

Da Alessandro Cuore, presidente Associazione Balneari Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Coloro che sostengono che sulle spiagge di Rapallo non si è intervenuti, probabilmente hanno fatto le vacanze lunghe e non si sono resi conto che a ridosso delle feste ci sono stati circa 2 mesi di cattivo tempo con una successione di 4 /5 mareggiate di proporzioni rilevanti.

Noi operatori balneari abbiamo cercato il più possibile di intervenire sulle nostre concessioni ma quando arrivano alberi di 12 metri e tonnellate di rifiuti diventa difficile farlo tempestivamente.

Tenendo anche presente che durante le festività non si potevano bruciare ramaglie sugli arenili nonostante l’ordinanza in vigore.

D’altra parte un Comune di circa 30.000 abitanti non può arrivare a spendere tutte le sue risorse per ripulire le spiagge.

Come Associazione Balneari Rapallo, chiediamo a tutte le forze politiche in campo, anziché polemizzare fra di loro e tirare dentro anche noi,

che si adoperino per risolvere il problema a monte:

monitorare la pulizia dei corsi d’acqua specialmente lo stato dei luoghi sui Comuni dove scorrono i fiumi più grandi come Entella e Magra, oppure intercettare in mare le chiazze di sporcizia e prelevarle con mezzi navali adeguati come si faceva negli anni 90.

Rapallo che come tutti sanno fa da “cul de sac “, non può diventare il centro di raccolta della pattumiera che producono altri…..!