Rapallo: il cambiamento globale è alle porte

Come sarà la Rapallo del futuro? Sappiamo ormai a memoria che presto partiranno i lavori per ricostruire la diga alta sette metri del Porto Carlo Riva; che sulla scia degli “alberghetti”, anche l’hotel Savoia sarà parzialmente svincolato; che il golfo verrà dragato con una spesa complessiva di dieci milioni. E’ noto, che ci sono trattative tra proprietà e Soprintendenza per trasformare la Villa della strettoia di San Michele in una albergo con spa di lusso; che vi sono trattative per risolvere il problema ex cantiere Riva a San Michele; in ballo la vendita di Villa Riva per acquistare Villa Devoto (senza impoverire, quindi, il patrimonio immobiliare pubblico); ancora la sistemazione della piscina e il campo da gioco sulla copertura del depuratore.

Tutti elementi che cambiano il volto ad una città ostinatamente ferma per decenni nel rifiutare svincoli, senza osservare il mondo che cambiava.

Sarebbe però, a nostro avviso, un errore guardare singolarmente a cambiamenti che nel loro insieme convogliano in città un turismo di più alto livello; di cui deve ovviamente beneficiare anche la città oltre la cinta ferroviaria, già migliorata complessivamente negli ultimi anni con svariate opere tra cui la chiesa di Sant’Anna.

Una Rapallo dove riapriranno due alberghi (via Gramsci e Savoia) e forse un terzo a San Michele; con un golfo in cui potranno arrivare in rada mega yacht; con un porto Carlo Riva risorto. Occorre pensare anche a strutture per una clientela più esigente. La Regione o cede il golf al Comune o deve provvedere ad un ammodernamento delle strutture; Villa Porticciolo dovrà essere assegnata con gara a chi la trasforma anche in un punto di incontro adeguato. Pensiamo che oggi vi siano anche possibilità con la proprietà dell’ex cinema Italia per adeguare la sala e affiancarla ad un bellissimo, e riqualificato teatro delle Clarisse (insufficiente in una città di 30.000 abitanti). Occorre rivalutare alcune zone periferiche come Bana che potrebbero offrire gradevoli percorsi escursionistici.

Non è tutto perché la viabilità impone migliorie; lo stop ai grandi pullman turistici a San Pietro costituiva un inizio. Va sottolineato, a nostro avviso, il positivo approccio che il Pd sta offrendo con la Segreteria di Gianluca Cecconi e il concreto apporto della 5 Stelle Isabella de Benedetti; poiché per far crescere la città non servono gli isterismi, ma idee, di tutti.