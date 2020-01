Rapallo: convegno sul turismo nel Tigullio occidentale

Questa mattina in Regione il presidente Giovanni Toti, l’assessore Gianni Berrino, il Commissario straordinario dell’Agenzia In Liguria Pier Paolo Giampellegrini e il sindaco di Genova Marco Bucci, hanno incontrato il presidente di Enit Giorgio Palmucci; un segnale di continuità e rilancio della città e dell’intera regione per promuovere insieme un’azione efficace di promozione della Liguria sui mercati nazionale e internazionale.

Per ciò che riguarda il Tigullio, era presente il candidato Domenico Cianci che ha concordato un convegno sul turismo di zona nel Tigullio occidentale che si svolgerà mercoledì 12 febbraio alle 11 all’Excelsior Palace di Rapallo. Interverrà Pier Paolo Giampellegrini; saranno invitate autorità, operatori turistici e commerciali di Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino e Zoagli.