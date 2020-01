Radio Club Levante: un corso di tre giorni a Pesaro

Da Marco Ferrini, presidente Radio Club Levante, riceviamo e pubblichiamo

La Federazione Italiana Ricetrasmissioni e la formazione

Il recente Congresso Nazionale FIR, svoltosi al Regina Elena, a Santa Margherita, lo scorso mese di novembre, tra le varie proposte, ha deliberato di approfondire e migliorare la qualità della formazione dei propri volontari.

L’esperienza, la capacità di affrontare situazioni difficili in sicurezza, l’attitudine a risolvere problemi senza farsi coinvolgere dalle emozioni, il saper trasferire ad altri le proprie conoscenze, l’importanza del coordinamento: questo e altro saranno argomenti di una tre giorni dedicata alla formazione dei formatori nazionali, che si terrà a Fano (Pesaro) dal 16 al 19 gennaio prossimo.

Un fine settimana in cui avrà luogo una sessione formativa particolare: attualizzare il manuale per l’ottenimento del Brevetto C, riservato ad operatori di protezione civile impegnati nelle calamità nazionali, del tipo C: logistica, cartografia, radio comunicazioni, segreteria e parte normativa sono gli argomenti che saranno trattati. La Federazione Italiana ad oggi conta in tutta Italia, 200 volontari nazionali brevettati e circa 30 formatori nazionali. Il sammargheritese Marco Ferrini, responsabile del Radio Club Levante, associazione aderente alla Federazione Nazionale, ha conseguito 10 anni fa la qualifica di formatore/esaminatore e parteciperà alla fase di aggiornamento e attualizzazione degli aspetti logistici/normativi. Anche la protezione civile infatti è materia in continua evoluzione, pertanto ben vengano questi convegni che porteranno in ricaduta, vantaggi anche sul nostro territorio.