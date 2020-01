Dalle Suore Clarisse riceviamo e pubblichiamo.

Carissimi, vi aspettiamo con gioia oggi 15 gennaio, alle ore 21, per riprendere il nostro “itinerario liturgico” che avrà per tema: “In Te crediamo, Signore, e a Te affidiamo l’intera umanità”. Ci faremo voce, con voi, del desiderio di bene e di vita che è nel cuore di ogni uomo, per affidarlo a Colui che solo può compierlo, oltre ogni nostra attesa. In comunione, sempre: le vostre sorelle Clarisse