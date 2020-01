Lavagna: “L’impeccabile carriera della segretaria”

Da Oras riceviamo e pubblichiamo

1) La pagina della Città metropolitana informa che si è insediata il 13 gennaio 2020, come nuovo segretario generale , Concetta Orlando

2) Il Curriculum Vitae della nuova dirigente riporta che nel periodo compreso tra il 15/03/2010 e il 03/09/2014 Ha ricoperto l’incarico di Segretario e Direttore Generale Comune di Lavagna (GE) nella giunta Vaccarezza 2 (2009-2014)

3) In tale ruolo ha ricevuto la nomina di Responsabile della prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione del Comune di Lavagna in attuazione dell’art. 1 comma 7 della Legge 190-2012 (Delibera di Giunta n. 2 del 17/01/2013).

4) All’interno del comune di Lavagna, ricopriva anche il ruolo di Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi del Comune di Lavagna in attuazione dell’art. 2 comma 9 e seguenti della L. n.241/1990 come modificata dal D.L. n.5/2012 convertito in L. n.35/2012 (Delibera di Giunta n. 65 del 19/04/2012)

5) Nella delibera di incarico al punto (3), è citato espressamente che il Comune di Lavagna è obbligato ad attivare solo alcuni dei controlli interni previsti dall’articolo 3 comma 1 lettera d) del Decreto Legge n. 174/2012 e precisamente:

il controllo di regolarità amministrativa,

il controllo di gestione,

il controllo sugli equilibri finanziari.

6) A tale proposito è riportata in allegato una e-mail inviata dalla neo incaricata del comune lavagnese il 19/03/2013 a tutti i dirigenti comunali e, CPC alle cariche amministrative comunali della giunta Vaccarezza 2, che mostra oggettive “interpretazioni personali” in merito al governo ed ai colleghi di lavoro.

7) Occorre ricordare che la Corte dei Conti e il tribunale penale di Genova hanno in tre occasioni rilevato consistenti fattori di illegalità della pubblica amministrazione lavagnese con riferimenti certi in merito ai fatti di corruzione, di regolarità amministrativa e degli equilibri finanziari.

– Ora i quesiti:

1) Che cosa aveva rilevato, negli anni di permanenza a Lavagna, la D.G. in merito ai fatti di corruzione, di regolarità amministrativa e degli equilibri finanziari?

2) Perchè Sanguineti, eletto nel 2014, decise di “fare a meno” delle capacità della D.G. (Opinione di Sanguineti) ?

3) Perchè Sanguineti, eletto nel 2014, decise di “fare a meno” delle capacità della D.G. (Opinione della Orlando) ?

4) Perchè a Sanremo la nuova D.G. si è da subito messa al lavoro per riorganizzare l’attività amministrativa del comune, improntando la propria attività per sviluppare un percorso attinente alla tutela della legalità, alla lotta contro la corruzione e le cattive pratiche dei dipendenti pubblici. Una scelta forte e dura, ma che le ha dato pienamente ragione, attraverso l’azione congiunta svolta con le forze dell’ordine e la procura della repubblica di Imperia nella nota indagine giudiziaria sui “furbetti del cartellino”, oltre ai procedimenti disciplinari e alle decine e decine di licenziamenti, quasi tutti convalidati dal giudice del lavoro di Imperia.

Un lavoro durissimo, di grande qualità, che ha portato Concetta Orlando agli onori degli organi di informazione nazionale per il coraggio e la determinante azione di ripristino della legalità nel comune di Sanremo.

Fatti, questi, che sono stati molto apprezzati dal nuovo sindaco di Chiavari Marco Di Capua, il quale decise di sceglierla al suo fianco per il quinquennio amministrativo 2017/2022, interrotto anticipatamente, oggi, per raggiungere, la Città metropolitana di Genova.

Nota: I “misteri” di Lavagna, dalla mafia silente per 10 anni, alle mafie “altre” mai prese in considerazione, necessitano di nuove informazioni che, evidentemente, sono in possesso della neo dirigente della Città metropolitana.