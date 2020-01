Framura: la Shoah attraverso documenti d’epoca

Riceviamo e pubblichiamo

Per ricordare la Shoah, in occasione del Giorno della Memoria 27 gennaio 2020 il Comune di Framura, la Biblioteca Civica e l’Associazione La Massocca hanno organizzato la mostra “1938-1945. La persecuzione degli ebrei in Italia. Attraverso documenti dell’epoca.”

La mostra si sviluppa in sezioni tematiche: premessa e contestualizzazione, il periodo 1938-1943, il periodo 1943-1945, l’immediato dopoguerra. I documenti esposti illustrano, a partire dalle leggi razziali del 1938 fino alla primavera del 1945, il drammatico percorso che inizia con l’emarginazione e arriva alle persecuzioni attuate nei confronti di tutti gli ebrei italiani e stranieri residenti sul nostro territorio.

Il materiale documentario è stato preparato dal Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC).

La mostra resterà aperta al pubblico da sabato 25 gennaio al 2 febbraio 2020, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 12.00.

L’inaugurazione avverrà sabato 25 gennaio alle ore 17.00, nell’Aula Consiliare del Comune di Framura – Località Setta, 42