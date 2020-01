Città-metro: nel bilancio più fondi per scuole e strade

Oggi la Città Metropolitana di Genova (presenti solo 44 sindaci su 67) si è riunita per discutere ed approvare il bilancio della Città metropolitana.

Una pratica fondamentale e complessa. In estrema sintesi con un risultato importante: aumentano le risorse sia per le scuole e per le strade.

Presente alla riunione il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco in qualità di vicesindaco metropolitano che commenta: “L’obiettivo che condivido con il Sindaco Bucci è che la Città metropolitana di Genova diventi la città metropolitana meglio amministrata in Italia tirandoci su le maniche e lavorando per il futuro. È stata anche l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo segretario generale della città metropolitana Concetta Orlando”.