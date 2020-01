A Cicagna, i Carabinieri della locale Stazione a conclusione di accertamenti deferivano in stato di libertà un cittadino albanese lì residente. A seguito di sinistro stradale, successivi accertamenti tossicologici permettevano di attestare che lo stesso, oltre a guidare in stato di ebrezza alcolica, versava anche in condizioni di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Patente ritirata.