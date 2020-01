Chiavari: sabato “La vita segreta prima della nascita”

Da Sabrina Cassottana, psicologa e co-fondatrice, insieme a Irene Fasano, del Centro Ànemos di Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

Il Centro Ànemos, attivo da due anni sul territorio chiavarese, si occupa di sostenere la figura materna, il femminile, l’individuo e la famiglia attraverso un team multidisciplinare di professionisti che collaborano con la Struttura, in costante crescita.

Dopo la recente apertura della seconda sede, in corso Gianelli 12/4, che ospita spazi per colloqui, trattamenti e incontri di gruppo, è stata rinnovata anche la prima sede, in viale Arata 2, per offrire alle mamme che frequentano la piccola e curata Sala Corsi la possibilità di affidare il proprio bimbo alle cure di una tata nella nuova Area Giochi per bambini adiacente al salone mentre loro si dedicano un’ora per fare attività fisica.

Il 2020 si apre con una nuova importante iniziativa: «Mamme al Centro», un ciclo di incontri informativi a supporto della maternità a cura di professionisti del benessere materno.

Due appuntamenti ogni mese, da gennaio a luglio, per supportare le mamme in un’ottica di prevenzione della depressione post partum, semplificando loro la vita sul piano fisico, emotivo e pratico, e ponendo le basi migliori per lo sviluppo del rapporto madre-figlio. Gli incontri, a tariffa minima, sono rivolti a futuri e neo-genitori.

Si parte sabato 18 gennaio alle 10.30 con l’incontro «Il nome che avrà», a cura della Psicogenealogista Junghiana Anna Campici, che spiegherà come la scelta del nome da dare al proprio figlio possa portare con sé una moltitudine di suggestioni, aspettative e promesse. Chi lo desidera può richiedere un breve consulto personalizzato, comunicando i nomi entro 48 ore dall’incontro.

Al pomeriggio (ore 15.00), l’incontro «La vita segreta prima della nascita: viaggio nella comunicazione col bambino che nascerà» vede il tanto auspicato ritorno sulle ‘scene’ della dott.ssa Laura Robles, Ostetrica e Promotrice del Parto Naturale che ha affiancato e sostenuto il ruolo materno di tre generazioni. Al termine, una confettata inaugurale dei nuovi spazi di lavoro del Centro Ànemos.

Per informazioni e iscrizioni: www.centroanemos.it e 329.6058343. Facebook: Centro Ànemos – Il dono del vento.