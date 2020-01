Chiavari: rubano bici, fermati da carabiniere, morso dal loro cane

Nel corso della nottata, a Chiavari, i Carabinieri del locale Nucleo Radiomobile hanno arrestato, per furto aggravato in concorso, un torinese senza fissa dimora e un cittadino del Ghana in Italia senza fissa dimora. Gli stessi venivano sorpresi da un Carabiniere libero dal servizio nell’atto di rubare una bicicletta legata ad una rastrelliera. Nel contesto, il militare riportava lesioni guaribili in 5 giorni per essere stato morso da un cane di grossa taglia detenuto da uno dei due arrestati. Gli stessi venivano trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa di giudizio direttissimo.