Chiavari: la Società Economica crea “Il club degli inguaribili lettori”

Da Paola Pastorelli riceviamo e pubblichiamo

Inguaribili lettrici e inguaribili lettori, voi che leggete nelle sale d’attesa, mentre passate l’aspirapolvere e nella pausa pranzo; per voi che non potete addormentarvi senza il bacio della buonanotte di qualche bella pagina e avete sempre nello zaino o nella borsa un libro (perché… non si sa mai, avessi un attimo di tempo!) ebbene per tutti voi è in arrivo “una casa”, un posto dove incontrare altri “inguaribili” come voi, con i quali condividere letture, idee e sensazioni.

La Biblioteca della Società Economica chiama tutti gli inguaribili lettori a raccolta al fine di creare un appuntamento mensile, un gruppo di lettura, un club del libro nel quale: “tante teste si confronteranno su un unico testo. Date e orari sono ancora in fase di definizione – annuncia Maria Simonella, bibliotecaria e inguaribile lettrice a sua volta, promotrice dell’iniziativa – invitiamo pertanto tutti gli interessati a lasciare il proprio nominativo e un recapito in biblioteca, organizzeremo al più presto la prima riunione per dare avvio al gruppo di lettura. Libri e idee non mancano, vi aspettiamo numerosi”.