Chiavari: giornata formativa per operatori dei servizi alla prima infanzia

L’Amministrazione di Chiavari, sempre attenta a garantire un’adeguata e specialistica formazione ai propri operatori, ha creato una serie di appuntamenti di approfondimento sul tema dell’ascolto e della comunicazione nella relazione educativa con le famiglie.

Sabato 18 gennaio, presso Casa Marchesani dalle ore 9.30 alle ore 12.30, si terrà il primo incontro rivolto a tutti gli educatori dei servizi per l’infanzia (da 0 a 6 anni) a cura del dott. Davide Tamagnini e della dott.ssa Patrizia Gatti, con la partecipazione dei coordinatori pedagogici dei distretti sociali n.14 (Rapallo), n.15 (Chiavari), n.16 (Sestri Levante).

“Oggi sappiamo che uno dei principali problemi all’interno delle relazioni familiari è sicuramente la capacità di ascolto tra i vari membri del nucleo. Per questo motivo, tale attitudine è una componente fondamentale per la formazione specialistica dei nostri operatori dei servizi per la prima infanzia, che permette loro di fornire un concreto aiuto e sostegno alle famiglie. Durante l’incontro i due professionisti, da anni impegnati sul tema, guideranno i partecipanti e li faranno riflettere sull’importanza e sul valore pedagogico della relazione” spiega l’assessore alle politiche sociali, Fiammetta Maggio.

Per informazioni ed iscrizioni contattare il numero 0185365355, ufficio Nido del Comune di Chiavari, oppure il 3316433657, Dott.ssa Silvia Rota, coordinatore pedagogico del distretto n.15 Chiavari.