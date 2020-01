Chiavari: Fiera di Sant’Antonio, divieti dalle 8 di venerdì

La Fiera di Sant’Antonio si svolge a Chiavari sabato e domenica; i limiti alla circolazione e i divieti di sosta si impongono però fin dalle 8 di venerdì mattina per poter organizzare al meglio la presenza di oltre 500 banchi. La Fiera occupa, in qualche caso parzialmente, via Delpino, via Gagliardo, piazza della Torre, piazza Matteotti, corso Garibaldi, via Nino Bixio, piazza Roma, corso Dante, via Trieste, via San Francesco, piazza Cavour, viale Kasman.

Un’ordinanza indica limiti, divieti di transito, sosta. Il tutto spiegato sul posto da una chiara segnaletica e dalla polizia urbana. E’ sconsigliato l’uso dell’auto per raggiungere Chiavari.

Altra ordinanza regola la partecipazione degli ambulanti alla Fiera. Tra i tanti punti ricordiamo: il divieto di vendita di bevande in vetro e in plastica; l’utilizzo di bombole di gas Gpl; l’obbligo di lasciare i rifiuti negli appositi contenitori.