Chiavari: assunta assistente sociale a tempo indeterminato

Il Comune di Chiavari potenzia il proprio personale. Elisa Musso, classe 1986, è la nuova assistente sociale, a tempo indeterminato, che ha preso servizio questa mattina presso gli uffici di piazzale San Francesco.

Nel corso dell’incontro il sindaco Di Capua, augurandole buon lavoro, ha specificando che “sulle assunzioni è stata riaperta la strada dopo anni difficili. La mia amministrazione sta potenziando alcuni settori che necessitavano di risorse, come i servizi sociali e le aree tecniche dei lavori pubblici e dei servizi tecnologici. Non solo logiche di sostituzione, ma competenze professionali specifiche per rendere più efficiente l’organizzazione del lavoro e le modalità di offerta dei servizi al cittadino”.