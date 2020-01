Carasco: il ritorno di Arcaplanet con 130 dipendenti

Da Barabino & Partners S.p.A. riceviamo e pubblichiamo

Arcaplanet è la catena leader nel pet care in Italia con oltre 350 punti vendita diffusi in 17 regioni e dà lavoro a 1700 persone.

Credendo e investendo nel territorio, giovedì 23 gennaio in via del Ponte Vecchio 40, a Carasco (Ge), inaugurerà i nuovi spazi presso cui la società si è recentemente trasferita come nuovo Headquarters, a pochi metri dalla storica sede dove fu fondata 25 anni fa.

Si tratta di un building su 3 piani da circa 6.000 mq di superficie tra uffici dedicati agli oltre 130 dipendenti in sede, un auditorium e un negozio in house attraverso cui viene svolta la formazione di tutta la forza vendita.