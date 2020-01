Camogli: serata sulla storia del Reggae al Dragun Pub

Da Francesco “Zaga” Gulino, Early Vibes, riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 17 gennaio, dalle 20.30 presso il Dragun Pub di Camogli, interessante serata musicale all’insegna della storia del Reggae, che avrà come protagonista il noto dj Fabrizio Laganà direttamente da Roma, che per l’occasione passerà una selezione di dischi storici della storia del Reggae.

Fabrizio Laganà (Roma 1965), storico, biografo e dj radiofonico, uno dei massimi esperti e collezionisti di vinili reggae in Italia. Ha già pubblicato libri sul genere come “Massive Reggae Discography”(2000), “100 dischi ideali per capire il Reggae”(2004), e “Febbre a 33 giri”(2017) ma essendo attivo sulla scena dal 1977 può essere a tutti gli effetti considerato uno dei pionieri della cultura reggae italiana. Attualmente in onda su Radiosonar.net col suo programma Ital Vibes Top10 History. Porterà con se anche alcune copie del suo ultimo libro appunto “Febbre a 33 giri” scritto insieme a Luca Brindisino e pubblicato da PM edizioni: Un avvincente e rocambolesco viaggio on the road che, nell’arco di quattro decadi, tocca numerosi temi come calcio, politica, difficoltà lavorative e di coppia, sempre con uno sguardo critico ma genuino e mai giudicante. E sempre all’inseguimento di quella “febbre” per il reggae che sarà il filo rosso di tutto il racconto, condito da esilaranti dialoghi e retroscena inediti con alcuni dei nomi più illustri di questa musica, di cui Fabrizio Laganà è stato uno dei pionieri in Italia.