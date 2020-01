Camogli: la storia di Heisenberg nasce alle spalle di Uscio (2)

La presentazione del libro “La leggenda di Heisenberg e dei fisici” dice: ” Il 3 maggio 1945, il grande scienziato tedesco Werner Heisenberg e altri nove fisici vengono arrestati dagli americani e rinchiusi in una villa nella campagna inglese, Farm Hall. Ogni dialogo tra loro è intercettato da microspie sparse per tutta la casa, come in un vero e proprio Grande Fratello ante litteram, ma fatto solo di fisici. Gli Alleati temono che Hitler stia cercando di costruire un ordigno atomico e intendono scoprire a che punto è arrivato il programma nucleare tedesco”

Autrice del libro è Gabriella Greison. Scrittrice, giornalista, fisica e attrice. Stamattina in un applaudito monologo ha raccontato la storia in un teatro Sociale esaurito dalla presenza di studenti.

Greison è un cognome di una famiglia di origine scozzese trapiantata a Genova. Greison ha raccontato che dispone di una casa di famiglia alla Scoffera, alle spalle di Uscio. In quella casa, piena di cose antiche, ha trovato un quaderno di appunti scritti da uno zio che abita in Inghilterra, che non conosceva e che è andata a trovare. Alla Scoffera, alle spalle di Uscio, è nato il libro che racconta una storia straordinaria.