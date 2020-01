Chiavari: Fabrizio Pagliettini presidente Panathlon

Fabrizio Pagliettini è il nuovo presidente del Panathlon Chiavari Tigullio. Così spiega il suo entusiasmo: “Ieri sera ho assunto la Presidenza del Panathlon Tigullio Chiavari. Sono molto contento di questa nomina. Per me è un impegno certamente importante ma fortemente gratificante. Credo nella mission del Club che oggi piu’ che mai è di grande attualità e interesse. Occuparci sul territorio di evidenziare i veri valori dello sport anche e soprattutto tra i Giovani è un modo concreto per cercare di formare degli Uomini migliori. Quello è ciò che ho cercato di fare nella mia vita di tutti i giorni e in quella lavorativa al golf.

E Paglietini fa una promessa che certamente, come è nella generosità del suo carattere manterrà: “Da oggi cercherò di mettermi a disposizione del Tigullio e delle Associazioni Sportive per provare a fare qualcosa di concreto. Disabili, fasce deboli ma anche vincenti corretti. Questo è il mio (nostro) obiettivo. Conto molto sulla Tua collaborazione, sul tuo appoggio, sul tuo spazio. Da parte mia cercherò con il mio Direttivo di farti avere notizie “di presa” ben sapendo la difficoltà del tuo lavoro e delle tue scelte”.