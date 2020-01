Val di Vara: alla fine del 2019 sono tornati i lupi

di Guido Ghersi

In Liguria, da un recente censimento risulta che sul territorio ci sono oltre 200 lupi che creano grossi problemi di convivenza con gli allevatori.

Anche in provincia della Spezia, l’ultimo avvistamento a fine novembre, è stato segnalato nei pressi del Passo del Bracco e più precisamente tra Sestri Levante e Moneglia. Sono stati avvistati ben 11 lupi tutti insieme. Di norma i branchi sono formati da un massimo di 5 esemplari. E’ stato il branco più grande mai visto.

I fondi concessi dall’Unione Europea per la campagna 2019/2024 “Life Wolf Alps”, che studia la presenza dei lupi, sono stati 11milioni di euro, mentre 1 milione di euro è stato stanziato dalla Regione Liguria per l’acquisto di recinzioni classiche e sistemi come il “pastore elettrico”.