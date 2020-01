Sori: Rari Nantes, il sindaco si compiace dei suoi successi

Da Mario Reffo, sindaco di Sori, riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Sori si complimenta con la società Sportiva Rari Nantes per il successo della manifestazione sportiva di domenica scorsa.

Al comunicato stampa della società sportiva che alleghiamo* in cui vengono comunicate le notizie più importanti il Comune di Sori aggiunge il suo personale plauso per la riuscita della manifestazione che porta lustro ed onore alla nostra città.

“Lo sport è importante e avere manifestazioni di questa caratura è un onore per la nostra città, nel nostro mandato cercheremo di dare maggiore impulso all’attività sportiva agonistica, ma non solo rivolgendoci anche a quella amatoriale – così commenta il Sindaco Reffo – proseguendo e mettendo a frutto le esperienze locali e non solo. Affronteremo lo sport con la medesima finalità con cui adottiamo il nostro mandato: restituire una città migliore di come l’abbiamo trovata”.

*Comunicato dell’ufficio stampa della Asd Rari Nantes di Sori (Paolo Scaffai):

A.s.d. Rari nantes Sori

13 gennaio 2020

A Sori, fioccano i primati di nuoto

Grandi risultati sportivi al 9° Trofeo di Nuoto Master Rari Nantes Sori, manifestazione che è andata in scena domenica 12 gennaio 2020 al Centro Polisportivo “Piscina Comunale di Sori”.

Ai blocchi di partenza atleti, maschi e femmine di tutte le età, provenienti dal territorio nazionale: 300+ atleti iscritti, 600+ gare individuali, 36 staffette.

Vlada Bourova anima del Trofeo: “Per l’edizione 2020 – Trofeo inserito nel circuito nazionale Fin SuperMaster – la nostra piscina ha indossato il suo vestito più bello e ha messo in risalto le imprese agonistiche di atleti in grande forma. Si rinnova la tradizione di Sori di vasca veloce e molto scorrevole”.

Ben 4 primati, 3 italiani e 1 europeo.

− Olessia Bourova, atleta di Crocera Stadium, nei 50 m. stile libero sfodera una prestazione super in 26″39 che gli vale il primato italiano ed europeo Master 40 donne.

− Gavoglio Grazia, atleta di Nuotatori Rivarolesi, realizza 2 primati italiani nei 100 farfalla in 1’40″15 e nei 100 stile libero 1’18″37 Master 65 donne.

Spazio alle premiazioni, per tutti e per le migliori prestazioni del trofeo, a suon di prelibatezze soresi e liguri: frutta secca, pasta, pesto, dolci e buona cucina grazie ai partner Madi Ventura, Novella, Pasticceria Crovetto, Ristorante EdoBar.

Ben rodata anche la “macchina” organizzatrice che a 360° ha curato la ricettività, non lasciando nulla al caso, parcheggi e navette compresi, grazie alla collaborazione stretta tra A.s.d. R.N.Sori e i Comuni di Sori e Pieve Ligure.

Una festosa invasione di sportivi a Sori.

Una bella domenica di sport.

La struttura polifunzionale sorese, che soddisfa oggi l’utenza dei territori di Quarto, Quinto, Nervi fino a Recco, è considerata tra gli impianti al coperto più belli e moderni d’Italia.

L’impianto gestito da A.s.d. Rari Nantes Sori, fiore all’occhiello del levante genovese, non è la prima volta che ospita eventi di carattere regionale, nazionale e internazionale tra competizioni di nuoto e pallanuoto.