Sestri: “Sanità ligure, la strada è quella giusta”

Dall’ufficio stampa di Augusto Sartori, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria e Presidente della Commissione Sanità, riceviamo e pubblichiamo

“L’apertura del nuovo reparto di degenza infermieristica a Sestri Levante è la risposta a chi sa solo criticare la gestione della sanità in Liguria. Molto c’è ancora da fare, ma siamo sulla strada giusta – queste le parole di Augusto Sartori, presidente della Commissione Sanità in Regione Liguria – avanti così tutti insieme per migliorare ancora i nostri servizi. Guardiamo al futuro”.