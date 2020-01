Sestri: ambulatorio terapia del dolore, previsti nuovi spazi

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta odierna relativa all’ambulatorio di terapia del dolore dell’ospedale di Sestri Levante

Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, sulla sala ambulatoriale del servizio di terapia del dolore all’ospedale di Sestri Levante, utilizzata per tutte le patologie dovute ad intervento chirurgico e patologie croniche, anche oncologiche. Tramite un sopralluogo – ha aggiunto – si è potuto verificare come, per permettere l’accesso al paziente all’interno della sala dedicata, sia necessario spostare sedia e scrivania, poiché la stanza risulta molto piccola e inadeguata per l’utilizzo previsto. Il consigliere ha chiesto di dedicare al servizio, locali più grandi e idonei.

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha premesso che i locali che ospitano attualmente il servizio «sono conformi alle normative vigenti» e ha aggiunto che è stata prevista una ricollocazione in nuovi spazi e ha illustrato, nel dettaglio, i particolari gli spazi. «Gli interventi sono previsti – ha concluso – per il mese di febbraio e dureranno una ventina di giorni lavorativi»