‘Santa’: Arci Orchidea, i prossimi concerti

Dal Circolo Arci Orchidea riceviamo e pubblichiamo gli appuntamenti del fine settimana

Venerdì 17.01.20 – Julia and the Roofers (rock cover)

Trio acustico capitanato da Giulia Moladori, giovane cantante e chitarrista dalla voce rock-blues. Il gruppo sperimenta un sound ricco di sfumature grazie anche ai molteplici strumenti acustici suonati da Emilio Ranzoni e da Marco “Peso” Pesenti, che accompagnano la voce di Giulia in un repertorio vasto e senza età, spaziando dagli Audioslave al rock dei Led Zeppelin, alle atmosfere di Chris Isaac ai ritmi dei Nickelback e a tanti altri artisti internazionali.

Video: https://youtu.be/Mw3v_x-5JSs

Evento Fb: www.facebook.com/events/953079225058772/

Apertura Circolo 21.30 | Show 22.15

Ingresso € 8,00, riservato ai soci Arci

Sabato 18.01.20 – Santa Margherita Ligure in SWING!

Dopo la splendida riuscita della prima serata, Swing it up Recco ritorna al nostro Circolo per una nuova serata dedicata allo Swing! Sul palco, questa volta, salirà la bravissima Peppermint Swing Band formazione genovese composta da ben cinque elementi, con un repertorio studiato appositamente per i ballerini!

Video “All of me”: https://youtu.be/FppZNgwR7F8

Evento Fb: www.facebook.com/events/572224493553880/

Apertura Circolo 21.30

Ingresso € 10,00, riservato ai soci Arci

Prossimi appuntamenti

Sabato 25.01.20 – Ethers (garage rock – post punk / USA)

Gli Ethers sono un “superguppo” proveniente da Chicago. I componenti hanno suonato in band del calibro di Heavy Times, Outer Minds, Radar Eyes e The Runnies.

Gli Ethers nascono subito dopo lo scioglimento dei Heavy Times, quando il chitarrista e songwriter Bo Hansen ha unito le forze con il bassista Russell Calderwood, la tastierista Mary McKane ed il batterista Matt Rolin.

Il loro primo full lenght, uscito nell’agosto 2018, è composto da 12 irresistibili canzoni garage punk: una vera e propria esplosione di energia melodica! “Empty Hours”, “Rip Off” e “Modern Dating” richiamano le sonorità di gruppi punk come Royal Headache o Reigning Sound, mentre “Temporary Exiles” infuria con una energia che pare una canzone estratta dalla sessioni di “Crazy Rhythms” dei Feelies. “Carry What You Kill” e “Something” sono invece intrise di malinconia, ma condite con cinismo e fascino.

Le canzoni sono state prodotte e masterizzate dal leggendario Mikey Young (Total Control, Eddy Current Suppression Ring).

Lo scorso giugno è uscito il nuovo singolo “Midnight”.

Video “Rip Off”: https://youtu.be/pxsCWnKjLgA

Evento Fb: www.facebook.com/events/719574415218724/