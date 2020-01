Rapallo: spiagge sporche, Cinque Stelle all’attacco

Dal MeetUp di Rapallo e Zoagli riceviamo e pubblichiamo

Il gruppo Movimento Cinque Stelle Rapallo ha presentato in data 11/01/2020, un’interpellanza con cui segnala e chiede conto all’Amministrazione dello stato in cui sono state lasciate le spiagge di Rapallo in occasione delle Feste Natalizie.

Si domanda all’Amministrazione il perché si siano presentati ai turisti , numerosi per il clima primaverile, gli arenili ingombri dei detriti che le recenti mareggiate avevano depositato.

Tali condizioni non sono confacenti ad una cittadina a vocazione turistica e balneare che intenda sostenere le attività imprenditoriali che operano al servizio degli ospiti.

Appare un’imperdonabile leggerezza da parte dell’Amministrazione comunale che in più occasioni, non ultima quella della recente campagna elettorale, ha indicato come prioritaria la necessità , per sostenere le attività commerciali, la destagionalizzazione del turismo.

Si domanda all’Amministrazione come mai l’incantevole baia di San Michele di Pagana sia stata lasciata ingombra dei rifiuti spiaggiati dalle recenti mareggiate.

Le locali attività commerciali hanno profuso un notevole impegno personale ed economico per rimediare ai danni della recente disastrosa mareggiata dell’Ottobre 2018. Imperdonabile che si siano trovate in occasione delle recenti Festività Natalizie a fornire ai turisti i propri servizi offrendo un panorama di cumuli di rifiuti spiaggiati.

Gli ospiti che hanno visitato la Città porteranno a casa un’immagine delle nostre coste non all’altezza della loro bellezza. Oggi è diffusissima l’abitudine di condividere il proprio viaggio con parenti ed amici inviando le immagini riprese con i cellulari, speriamo abbiano risparmiato ulteriori

umiliazioni alla Città.

Si chiede al Sindaco ed alla Giunta di rendere note le motivazioni che hanno impedito di intervenire direttamente nelle spiagge di competenza e perché non sia stato esercitato il dovuto controllo sugli arenili in concessione su cui gli operatori balneari hanno l’obbligo di intervenire anche nei periodo invernali.