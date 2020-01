Rapallo: cascata d’acqua dalla pensilina sul binario 1

Riceviamo e pubblichiamo

“Intervenire quanto prima sul marciapiede del binario 1 della stazione ferroviaria di Rapallo: quando piove si forma una cascata d’acqua dal tetto impedisce ai pendolari di aspettare il treno senza bagnarsi”. È la richiesta di Domenico Mimmo Cianci, candidato alle elezioni regionali in appoggio al governatore uscente Giovanni Toti.

“Mi sono arrivate diverse segnalazioni dai passeggeri, è una situazione non più sostenibile che peggiora con il passare delle settimane. Ferrovie dello Stato, al quale va il mio plauso per l’installazione dell’ascensore sul secondo binario, si attivi per i lavori necessari alla copertura sovrastante il marciapiede”.