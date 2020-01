Rapallo: arrivati i marmi per ricostruire la balaustra del lungomare

Sono iniziati i lavori per restituire al marciapiedi rosso del lungomare di Rapallo, la balaustra parzialmente spazzata via dalla mareggiata dopo che gli yacht spiaggiati ne avevano spaccato larghi tratti. Un altro tassello verso la normalità. Il lungomare prevede un nuovo imbarcadero che dovrebbe essere ridisegnato e realizzato da privati in conto oneri di urbanizzazione. Intanto partirà l’annunciato dragaggio, opera da 10 milioni, che consentirà l’attracco di tutti i battelli, indipendentemente dal loro ‘pescaggio’.